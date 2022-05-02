رئيس الجمهورية يهنئ أفراد الجيش الوطني بعيد الفطر

هنا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أفراد الجيش الوطني الشعبي بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كما قال الرئيس تبون عبر حسابه على التويتر، “عيد مبارك سعيد لكل أفراد جيشنا الباسل. سليل جيش التحرير الوطني . من ضباط وضباط صف وجنود. وبالأخص أولئك الأشاوس المرابطين على الحدود.. عاشت الجزائر حرة أبية شامخة وكل عام وأنتم بخير.

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كما قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس الأحد، تهانيه، للشعب الجزائري، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. سائلا المولى عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام.

كما توجه الرئيس تبون بتهانيه الى كافة الجالية الوطنية بالخارج بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وجاء في كلمة الرئيس تبون “عيد مبارك وسعيد وكل عام وأنتم بخير.اعرب عن خالص التقدير للسلوك التضامني المعهود لدى الجزائريين. وأتوجه بخالص التهاني لكل الجزائريين داخل وخارج الوطن”.

رئيس الجمهورية يجري مكالمة هاتفية مع نظيره التونسي