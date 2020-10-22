رئيس الجمهورية يهنئ الأسرة الإعلامية بمناسبة اليوم الوطني للصحافة

هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، الأسرة الإعلامية بمناسبة اليوم الوطني للصحافة.

وقال رئيس الجمهورية “إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن نحتفي سويا باليوم الوطني للصحافة استذكارا للماضي المشرف وتطلعا للمستقبل الواعد لهذه المهنة التي نخصها بما تستحق من دعم واهتمام”.

وأضاف الرئيس تبون “إنها مناسبة نقف عندها بكل احترام وعرفان أمام نضالات الرعيل الأول من الإعلاميين الذين ساهموا بوطنية عالية واحترافية مشهودة في مقاومة قوى الاحتلال والتعريف بعدالة قضيتنا التحررية في المحافل الدولية”.

وتابع رئيس الجمهورية “لقد نضال هؤلاء الإعلاميين بإمكانات مادية محدودة بل تكاد تكون منعدمة دعما للمجاهدين في المدن والأرياف ولوحدة الشعب والتفافه حول ثورته المجيدة”.

وأفاد الرئيس تبون ” إن الصحافي الجزائري ظل مواليا لوطنه لا سيما في الظروف الصعبة التي مر بها حيث قدم المنتسبون للمهنة حياتهم الغالية دفاعا عن سيادة الوطن وعن القيم الإنسانية المثلى “.

وأكد الرئيس تبون أن مساهمات هؤلاء وأولائك الإعلاميين، ستظل مرجعية مشرفة في ممارسة مهنة الصحافة بحرية ومسؤولية معبدين الطريق أمام خريجي الجامعة الجزائرية الذين ينتسبون تباعا لهذه المهنة المتجددة بفعل التطورات المذهلة في عالم تكنولوجيات الإعلام والاتصال .