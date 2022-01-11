رئيس الجمهورية يهنئ الجزائريين بالسنة الأمازيغية الجديدة
هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، الشعب الجزائري، بمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة.
ونشر رئيس الجمهورية، على صفحته الرسمية بفيسبوك “بحلول السنة الأمازيغية الجديدة 2972. أتمنى كل الخير والرقيّ لجزائرنا الحبيبة، والصحة والعافية لكل الجزائريات والجزائريين..أسقاس أمقاس”.
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رئيس الجمهورية يعزي عائلة المرحوم عبد الكريم كروم
قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، تعازيه الخالصة لعائلة المرحوم عبد الكريم كروم. حيث جاء في برقية التعزية “إلى عائلة المرحوم عبد الكريم كروم شاء المولى عز وجل أن يرحل عن دنيانا هذه”. “المجاهد المرحوم عبد الكريم كروم، أحد الرياضيين الوطنيين من فريق كرة القدم لجبهة التحرير الوطني”.
كما تابع رئيس الجمهورية، “وبرحيله تفقد الجزائر، والساحة الرياضية واحدا من أولئك الأبطال”. “الذين رفعوا راية الجزائر عالية تحت لواء جبهة التحرير الوطني، وأسمعوا صوت قضيتها العادلة، الذي تردد مدويا ومبشرا بالنصر والاستقلال”. “واستعادة السيادة الوطنية”.
وأضاف رئيس الجمهورية، و”إنّنا ونحن نودعه معكم ببالغ التأثر والأسى مؤمنين بقضاء الله وقدره، أتوجه إليكم، وإلى الأسرة الرياضية”، “بخالص التعازي وأصدق مشاعر المواساة”.
كما تابع رئيس الجمهورية “داعيا المولى عز وجل أن يتغمد فقيدنا برحمته الواسعة، ويسكنه فسيح جناته”. “عظم الله أجركم أنا لله وإنا وإليه راجعون”.
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رئيس الجمهورية يقف دقيقة صمت على أرواح مهنيي الصحة ضحايا كورونا
وقف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، والطاقم الحكومي، دقيقة صمت، على أرواح مهنيي الصحة ضحايا الوباء.
وقد أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على اختتام أشغال الملتقى الوطني حول تجديد المنظومة الصحية.
هذا وأشرف الوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان رفقة وزير الصحة البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد. أمس السبت بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، على إفتتاح أشغال الملتقى الوطني حول تجديد المنظومة الصحية. وتم تنظيم هذا الملتقى، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
كما حضر مراسم الافتتاح، كل من مدير ديوان رئيس الجمهورية، وعديد الوزراء والنواب من البرلمان بغرفتيه. بالإضافة إلى إطارات سامية في الدولة.
وانعقد الملتقى في سياق خاص، يتسم بتنفيذ الالتزامات السياسية لرئيس الجمهورية. وسيكون فرصة للشروع الفعلي في إعادة النظر في المنظومة الصحية. ويأتي ذلك، من خلال مراجعة الخريطة الصحية بناءا على التوصيات التي سيتم الخروج بها من خلال هذا الملتقى.
ويأتي ذلك، في سبيل تحسين التغطية الصحية وجودة الخدمات الصحية، وتحسين ظروف عمل مستخدمي قطاع الصحة.
كما سيكون هذا الملتقى بمثابة نقطة انطلاق لأخذ نفس جديد لإعادة بعث وعصرنة وتجديد المنظومة الوطنية للصحة. من خلال الإعتماد على حوكمة فعالة ترتكز على إستغلال أنجع للموارد الوطنية المتوفرة سواء كانت مادية أو بشرية.
تجدر الإشارة إلى أن الملتقى الوطني حول تجديد المنظومة الصحية والذي يعقد على مدار يومين. عرف مشاركة أكثر من 700 مشارك من كافة الفاعلين في قطاع الصحة.
وسيعمل المشاركون من خلال 8 ورشات عمل على تشخيص الوضع الحالي. وتحديد الأهداف وتنفيذ الإستراتيجية المناسبة للنهوض بالمنظومة الصحية.