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رئيس الجمهورية يهنئ الجيش والدرك والأمن والحماية والجمارك بالعيد

بقلم نادية بن طاهر/ تصوير: خير الدين عمالي
رئيس الجمهورية يهنئ الجيش والدرك والأمن والحماية والجمارك بالعيد
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هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قوات الجيش الوطني الشعبي، والدرك الوطني، والأمن الوطني، والحماية المدنية والجمارك، بمناسبة عيد الأضحى.

وكتب الرئيس تبون، على حسابه بموقع “x”: “عيد أضحى مبارك لكل قوات الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني. عبر كل الوحدات و النواحي العسكرية” خاصة أولئك الأشاوس المرابطين على أطراف حدودنا..كل عام و أنتم بخير”.

وكتب في منشور ثاني أخرى: “أتقدّم بخالص التهاني بمناسبة عيد الأضحى، لكل أفراد ومنتسبي سلاح الدرك الوطني، والأمن الوطني، والحماية المدنية والجمارك، أعاده الله علينا جميعًا بالخير والبركة”.

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