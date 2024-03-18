رئيس الجمهورية يهنئ فلاديمير بوتين بعد فوزه في الرئاسيات الروسية

قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، تهانيه، إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بعد فوزه في الرئاسيات الروسية.

وقد أظهرت النتائج الرسمية بعد فرز جميع الأصوات تقريبا حصول بوتين على 87 بالمئة من الأصوات. بما يمثل أكبر فوز على الإطلاق في تاريخ روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي.

وقال الكرملين، اليوم الإثنين، إن نتائج الانتخابات الرئاسية الروسية أظهرت أن الشعب الروسي ملتف حول الرئيس فلاديمير بوتين.

وتجاوزت نسبة المشاركة 77 بالمئة وهي أيضا الأكبر في تاريخ روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: “هذا هو التأكيد الأبلغ لمستوى الدعم من سكان البلاد لرئيسها، والتفافهم حوله”.

ورفض بيسكوف في اتصال مع الصحفيين الانتقادات الأمريكية للانتخابات التي قالت واشنطن إنها لم تكن حرة ولا نزيهة.

وقال إن روسيا لا تستمع لمثل هذه الآراء، ووصف المحاولات الغربية لتصويرالانتخابات على أنها غير شرعية بالسخيفة.