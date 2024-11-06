رئيس الجمهورية يهنئ نظيره الأمريكي “ترامب” بمناسبة انتخابه

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في رسالة، نظيره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمناسبة انتخابه.

وجاء في نص الرسالة:” صاحب الفخامة، دونالد جون ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فخامة الرئيس. يسعدني بمناسبة انتخابكم رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية. أن أتوجه إليكم باسم الجزائر شعبا وحكومة وباسمي الخاص. بأصدق عبارات التـهاني، وأخلص التمنيات بموفور الصحة والسعادة في أداء مهامكم السامية”.

كما تابع الرئيس يقول:” أغتنم هذه المناسبة، لأذكّر بعمق علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية. ولأشيد بالديناميكية الإيجابية التي تشهدها الشراكة الثنائية في شتى المجالات. معربا في نفس الوقت عن عزمي العمل معكم من أجل ترقيتها إلى آفاق أرحب، بما يخدم مصالحنا المشتركة.

وأضاف الرئيس تبون:” كما لا يفوتني، في هذا المقام، أن أنوه بجهودنا الثنائية في المحافل الدولية وبحرصنا الدائم على تكثيف التشاور والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، والمرافعة لصالح المبادرات الساعية إلى الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، باعتبار بلدي عضو غير دائم في مجلس الأمن الأممي. تفضلوا فخامة الرئيس، بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام”.