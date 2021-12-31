رئيس الجمهورية يهنىء أفراد الأجهزة الأمنية والاسلاك بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2022

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كل الضباط، وضباط الصف، وجنود جيشنا الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2022.

ونشر رئيس الجمهورية عبر حسابه على التويتر تغريدة بمناسبة السنة الميلادية الجديدة 2022 “عام سعيد، وتهانيّ الخالصة لكل الضباط، و ضباط الصف،و جنود جيشنا الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، عاشت الجزائر حرّة أبيّة ”

كما هنأ الرئيس تبون أفراد سلاح الدرك الوطني،و سلك الشرطة، وأعوان الحماية المدنية، والجمارك بهذه المناسبة

وكتب الرئيس تبون ” تهانيّ الخالصة و تمنياتي الصادقة لكم جميعا بالتوفيق والعافية، بمناسبة حلول العام الجديد 2022 ..تحيا الجزائر”.

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توسعت المحادثات التي أجراها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مع نظيره الموريتاني. محمد ولد الشيخ الغزواني، بالجزائر العاصمة، لتشمل أعضاء وفدي البلدين.

وحسبما أفادت به “وأج” فقد شارك في هذه المحادثات، عن الجانب الجزائري، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود. بالإضافة كذلك إلى وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد.

كما شارك في المحادثات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين مرابي. بالإضافة كذلك إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلّف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات.

وأضاف المصدر، أنه من الجانب الموريتاني، فقد حضر المحادثات أعضاء الوفد المرافق للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

للإشارة فقد كان الرئيس الموريتاني قد حلّ أمس الإثنين بمطار هواري بومدين الدولي، في إطار زيارة دولة تدوم ثلاثة أيام.وكان في استقباله رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. حيث تندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين.

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