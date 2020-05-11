رئيس الجمهورية يهنىء البروفيسور مريم مراد على اختيارها عضوا في الأكاديمية الأمريكية للعلوم

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الإثنين البروفسور مريم مراد على اختيارها عضوا في “الأكاديمية الأمريكية للعلوم”.

نشر الرئيس تبون تغريدة عبر صفحته على التويتر “كل التهاني بروفسور مريم مراد على إختيارك عضوا في “الأكاديمية الأمريكية للعلوم” العريقة”.

وأضاف الرئيس تبون أن هذا التتويج جاء “إعترافا بإسهاماتك المرموقة في بحوث الطب والبيولوجيا والمناعة.”

واكد الرئيس تبون أن البروفسور مريم مراد فخر للجزائر وقال “نفخر بك مثلما نفخر بكل جزائري مبدع أينما كان.”

وإختتم الرئيس أن هذا “التتويج يشرف المرأة الجزائرية المثابرة، ويرفع مكانة الجزائر في الهيئات العلمية الدولية.”