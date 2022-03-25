رئيس الجمهورية يهنىء الخضر “أبدعتم فأسعدتم.. كنتم كبارا وما زلتم”
هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المنتخب الوطني على فوزهم ضد الكاميرون مساء اليوم بملعب جابوما في دوالا بالكاميرون.
وكتب الرئيس تبون منشور عبر صفحته عللى الفيسبوك مشيدا بالخضر وبفوزههم اليوم وقال “أبدعتم فأسعدتم.. كنتم كبارا وما زلتم”
وإختتم الرئبيس تبون منشوره متفائلا بإقتطاع تذكرة مونديال فطر من ملعب تشاكر في البليدة قائلا: “سنحتفل جميعا من البليدة إن شاء الله”.
وفاز المنتخب الوطني اليوم الجمعة في مباراة السد ذهاب أمام الكاميرون بهدف لصفر من تسجيل إسلام سلماني.
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هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المنتخب الوطني لفئة أقل 20 سنة عقب تأهله إلى نهائي كأس العرب للمنتخبات المقامة حاليا بمصر. وذلك بعدما تغلب أشبال المدرب محمد لاسات على المنتخب التونسي بثنائية نظيفة عشية اليوم السبت.
ونشر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعليقا على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك بعد تأهل الخضر إلى الدور النهائي جاء فيه:
“عشية عيد الاستقلال هاهي النخبة الوطنية الشابة الصاعدة الأقل من 20 سنة. تقدم للشعب الجزائري إنجازًا كرويًا باهرًا، بتأهلها لنهائي كأس العرب. برافو وكل التوفيق في النهائي بحول الله.”
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الفريق شنڤريحة يهنئ أفراد الجيش الوطني في الذكرى الـ60 لعيد النصر
قدم الفريق السعيد شنڤريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، تهانيه الخالصة إلى كل أفراد الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني.
وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فإن تهنئة الفريق شنڤريحة جاءت بمناسبة الذكرى الستين لعيد النصر المصادف لتاريخ 19 مارس. حيث هنأ الفريق شنقريحة أفراد الجيش الشعبي الوطني من مستخدمين عسكريين ومدنيين ومن خلالهم إلى كل عائلاتهم وذويهم. داعيا الله عز وجل أن ينعم على بلادنا وشعبنا بالأمن والأمان والازدهار.
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الفريق شنقريحة يوجه رسالة قوية للجيش الوطني
وجه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق سعيد شنقريحة، أمس رسالة تحفيزية قوية، بعد عملية القضاء على الإرهابيين في ولاية سكيكدة. كما هنأ الفريق وشكر أفراد الجيش المشاركين في العملية، على النتيجة الإيجابية التي تحصلوا عليها.
في حين، أبلغ الفريق شنقريحة، تهاني وتشجيعات القيادة العليا للجيش و على رأسها رئيس الجمهورية القائد الأعلى عبد المجيد تبون.
كما طلب الفريق شنقريحة، من أفراد الجيش الوطني، مواصلة العمل، بنفس التضحيات العزيمة والحماس للقضاء على الآفة الارهاب. كما تابع “الإرهاب انهزم بفضل وقوف أولاد الجزائر، ولا يوجد حتى دولة أخرى دعمتنا في مكافحة الإرهاب”. مضيفا و “بهذا كل جزائري و الأجيال المقبلة يجب أن تفتخر به”.
للإشارة، فقد ألقت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 16 مارس، القبض على سبعة إرهابيين، في ولاية سكيكدة. كما عثرت على جثة إرهابي آخر كان قد أصيب بجروح في العملية الأخيرة ليوم 19 فيفري الفارط.
في حين، جرت العملية مواصلة لعملية البحث و التمشيط في غابة واد الدوار قرب بلدية بني زيد دائرة القل في الناحية العسكرية الخامسة. كما أسفرت العملية، عن استرجاع ثمانية مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف و كميات معتبرة من الذخيرة و أغراض أخرى.