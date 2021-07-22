رئيس الجمهورية يهنىء الناجحات والناجحين في امتحان البكالوريا

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الخميس الناجحات والناجحين في امتحان البكالوريا دورة جوان 2021 في تغريدة نشرها عبر حسابه في التويتر.

وكتب رئيس الجمهورية “تهانيّ الخالصة لكل الناجحات والناجحين في امتحان البكالوريا. تمنياتي لكم جميعا بالتوفيق في المسار الجامعي، ومزيدًا من الإنجازات العلمية،بحول الله.”

واعلنت اليوم الخميس وزارة التربية عن نتائج إمتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2021 حيث بلغت نسبة النحاج عبر الوطن 61.17 بالمائة