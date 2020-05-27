سيتم الإعلان عن جائزة الأدب واللغة الأمازيغية، بمناسبة الذكرى 25 لتأسيس المحافظة السامية للأمازيغية.

و حسبما أورده بيان للمحافظة، اليوم الأربعاء، فقد حظيت جائزة الأدب واللغة الأمازيغية، بموافقة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وأوضح البيان ذاته أن هدف الجائزة، تشجيع البحث والإبداع ذات المردود النوعي الهادف إلى إثراء اللغة الأمازيغية والإسهام في نشرها وترقيتها، سواء أكانت هذه الأعمال مؤلفة باللغة الأمازيغية أم مترجمة إليها.

وأضاف بيان المحافظة السامية للأمازيغية أنه سوف توضع لاحقا الإجراءات القانونية المحددة لشروط الترشح للجائزة وصيغة تقييم الأعمال المقترحة من طرف لجنة تحكيم وكذلك المبالغ المخصصة لها.

رئيس الجمهورية يوافق على تأسيس جائزة للأدب واللغة الأمازيغية

سيتم الإعلان عن جائزة الأدب واللغة الأمازيغية، بمناسبة الذكرى 25 لتأسيس المحافظة السامية للأمازيغية.

و حسبما أورده بيان للمحافظة، اليوم الأربعاء، فقد حظيت جائزة الأدب واللغة الأمازيغية، بموافقة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وأوضح البيان ذاته أن هدف الجائزة، تشجيع البحث والإبداع ذات المردود النوعي الهادف إلى إثراء اللغة الأمازيغية والإسهام في نشرها وترقيتها، سواء أكانت هذه الأعمال مؤلفة باللغة الأمازيغية أم مترجمة إليها.

وأضاف بيان المحافظة السامية للأمازيغية أنه سوف توضع لاحقا الإجراءات القانونية المحددة لشروط الترشح للجائزة وصيغة تقييم الأعمال المقترحة من طرف لجنة تحكيم وكذلك المبالغ المخصصة لها.