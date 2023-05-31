رئيس الجمهورية يوجه رسالة للشعب الفلسطيني: الجزائر لن تتخلى عنكم

بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، برسالة إلى الشعب الفلسطيني، مؤكدا فيها أن الجزائر لن تتخلى عنهم.

وكشف عن فحوى الرسالة سفير فلسطين لدى الجزائر، فايز محمد محمود أبو عيطة، عقب استقباله من طرف الرئيس تبون.

وأكد رئيس الجمهورية أن الجزائر مع فلسطين، وأن الجزائر لن تتخلى عن فلسطين.

كما أكد الرئيس تبون، على أهمية وضرورة مواصلة الجهود، من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.