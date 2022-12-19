رئيس الجمهورية يوقع على قانون المقاول الذاتي

وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، على قانون المقاول الذاتي الذي بادرت به وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة وهذا بعد مصادقته من طرف البرلمان بغرفتيه.

وحسب بيان لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، يهدف قانون المقاول الذاتي إلى تنظيم الأنشطة الإقتصادية الجديدة. والتي ظهرت مع بروز اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي والتي لا تخضع لأي إطار قانوني إلى يومنا هذا

فضلا عن تحرير روح المبادرة المقاولاتية وتسهيل ولوج الشباب إلى سوق العمل عن طريق التوظيف الذاتي.

ويأتي ذلك، من أجل ضمان التغطية الإجتماعية لأكبر عدد ممكن من الأفراد الذين ينشطون في السوق الموازية. وإدماجهم في القطاع الرسمي.

ومن جانب آخر، يمنح هذا القانون فرصة للشركات الناشئة لتخفيض أعباءها. وتمكينهم الاستعانة بمتعاملين مستقلين والاستغلال المشترك للموارد البشرية.

قانون المقاول الذاتي صيغة قانونية لتصدير بعض الخدمات الرقمية

ويعتبر قانون المقاول الذاتي صيغة قانونية ملائمة من أجل تصدير بعض الخدمات الرقمية مثل تطوير تطبيقات الويب والهاتف المحمول والتسويق عبر الأنترنت. وإدارة منصات التواصل الاجتماعي والأنفوغرافيا.

ويأتي ذلك، في سياق اللوائح الجديدة التي أصدرها بنك الجزائر بخصوص الترخيص بتحويل عائدات تصدير الخدمات الرقمية من العملة الصعبة نحو الوطن.

ويتضمن القانون شروطا للحصول على صفة المقاول الذاتي مثل بلوغ سن العمل الجنسية جزائرية والإقامة في الجزائر.

كما أنه سيتم تأسيس سجل وطني للمقاول الذاتي وإنشاء مؤسسة عمومية. تتكلف بمسك السجل الوطني للمقاول الذاتي لاستصدار بطاقة المقاول ومراقبة الأنشطة التي تندرج في إطار هذا القانون.

كما سيتضمن هذا القانون الذي اثبت نجاعته في العديد من دول العالم من خلال تنظيم العديد من المهن والأنشطة المستجدة غير المهيكلة، امتيازات عديدة كمسك حسابات مبسطة. والإعفاء من القيد في السجل التجاري.

بالإضافة إلى توفره لنظام ضريبي تفضيلي وتوفير التغطية الاجتماعية وإمكانية فتح حساب بنكي تجاري.