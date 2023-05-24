رئيس الجمهورية يُستقبل من طرف رئيس البرلمان البرتغالي

أُستقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، من طرف رئيس البرلمان البرتغالي، أوغستو سانتوس سيلفا، بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، جرى اللقاء بمقر البرلمان البرتغالي، وذلك في إطار اليوم الأخير من زيارة الدولة التي شرع فيها الرئيس تبون إلى البرتغال أول أمس الاثنين.

وقد تأسست هذه الهيئة التشريعية البرتغالية التي تحمل تسمية مجلس الجمهورية وتتألف من غرفة واحدة، سنة 1976. وتتكون من 230 عضوا.

هذا وغادر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، البرتغال، مساء اليوم الأربعاء، متوجها إلى أرض الوطن، بعد زيارة دامت ليومين.