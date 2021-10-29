رئيس الجمهورية يُعزي في وفاة الأسطورة سرباح

قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سهرة اليوم الجمعة تعازيه الخالصة لأسرة كرة القدم الجزائرية.

تعزية “تبون” تأتي اثر وفاة أسطورة حراسة المرمى في الجزائر مهدي سرباح عن عمر ناهز 68 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وجاء في تعزية الرجل الأول في الدولة الجزائرية التي نُشرت على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

“أتقدم بتعازيّ الخالصة، لعائلة مهدي سرباح، فقيد الكرة الجزائرية والحارس الأسطوري الأسبق لفريقنا الوطني، كما أعزّي كل محبّيه والأسرة الكروية.. إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.