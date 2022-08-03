رئيس الجمهورية يُكرم المتفوقتين الأولى والثانية في البكالوريا

إستقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، التلميذتين المتفوقتين في البكالوريا دورة جوان 2022.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، إستقبل وكرم الرئيس تبون، التلميذتين اللتان تحصلتا على المرتبتين الأولى والثانية وطنيا في شهادة البكالوريا.

ويتعلق الأمر بصاحبة المرتبة الأولى في شهادة البكالوريا، عباس ايمان من ولاية باتنة شعبة علوم تجريبية بمعدل 19.55. وصاحبة المرتبة الثانية مرداس منار من ولاية قالمة شعبة علوم تجريبية بمعدل 19.33 بالمائة، واللتان غابتا عن حفل التكريم الذي أقيم الأربعاء الماضي، لأسباب صحية.

هذا وأشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الأربعاء الماضي، على تكريم التلاميذ المتفوقين الأوائل في شهادة البكالوريا، بقصر الشعب.

كما كرم الرئيس تبون، المتوفقين في الشهادة التعليم المتوسط لأول مرة.

للإشارة فإن جميع المتفوقين الذين أشرف رئيس الجمهورية على تكريمهم تحصلوا على ميدالية ذهبية بالإضافة كذلك إلى هدية ومكافأة مالية.