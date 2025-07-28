رئيس الجمهورية يُكرم المتفوقين الأوائل في شهادتي الباك والبيام

أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، على مراسم حفل تكريم المتفوقين الأوائل في إمتحانات شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط، دورة جوان 2025، بقصر الشعب.

وحضر مراسم حفل التكريم، كبار المسؤولين في الدولة وأولياء التلاميذ المتفوقين الأوائل على المستوى الوطني.

وكرم رئيس الجمهورية، المتفوقين الثلاثة الأوائل على المستوى الوطني في شهادة البكالوريا.

ويتعلق الأمر بصاحبة المرتبة الأولى وطنيا في البكالوريا التلميذة رونق زاني من سوق أهراس. وكذا صاحبة المرتبة الثانية وطنيا التلميذة يحياوي ملاك من ولاية معسكر. وصاحبة المرتبة الثالثة التلميذة كامل نرجس من ولاية الجزائر.

وسلم رئيس الجمهورية، المتفوقين الأوائل المكرمين ميداليات وهدايا ومبالغ مالية.

كما كرم رئيس الجمهورية، أصحاب المراتب الثلاثة الأولى وطنيا في شهادة البكالوريا حسب كل فئة من فئات ذوي الاحتياجات الخاصة.

وكرم رئيس الجمهورية، المتفوق وطنيا في ”تحدي حركي”، التلميذ حمداني صالح في شعبة تسيير واقتصاد بمعدل 18.29 من ولاية الطارف. ويمنحه ميدالية وهدية ومكافآة مالية.