رئيس الجمهورية: “72 بالمئة من تحلية مياه البحر ستوجه للتزود بالمياه الشروب”

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم السبت أن 72 بالمئة من تحلية مياه البحر ستوجه للتزود بالمياه الشروب.

وخلال اللقاء الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية أكد الرئيس تبون أن 5 محطات لتحلية مياه البحر دخلت الخدمة و6 محطات مبرمج إنجازه

وقال رئيس الجمهوة حول إنجاز هذه المحطات “أنا فخور جدا بالكفاءات التي أنجزت وشاركت في تجسيد محطات تحلية مياه البحر ميدانيا”.

واكد رئيس الجمهورية أن تأمين المياه الشروب وتأمين غذاء الجزائريين لا يقل أهمية عن تأمين الوطن من كل التهديدات وهو ما يمثل أولوياتنا.