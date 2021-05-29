رئيس الحكومة الوطنية الليبية يحل اليوم بالجزائر

يحل رئيس الحكومة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم السبت، بالجزائر، مرفوقا بوفد وزاري ليبي كبير وهام. وقال وزير الخارجية، صبري بوقدوم، في الكلمة التي ألقاها بالمنتدى الاقتصادي الجزائري الليبي اليوم، إنه لم يكن يمكن للجزائر أن ترى ليبيا وهي تمر بأزمتها وتقف في موضع المتفرج.

وأفاد وزير الخارجية، أن الجزائر لبت نداء الإخوة وواجب الجيرة وحناكة الدبلوماسية الجزائرية والجزائريين. كما بادرت حين غفل البعض واستصعب البعض الآخر الأمر، إلى استقبال كافة الفرقاء الليبيين.وكذا للبحث عن حلول توفيقية يضعها الليبيون أنفسهم وبمقدرات شعبها. كما واكبت الجزائر في الوقت ذاته ودعمت كافة المساعي والمبادرات الدولية الرامية لوقف الفتنة في ليبيا.

وجدد وزير الخارجية دعم الجزائر الكامل لجهود السلطات اللبيبية، مجسدة في المجلس الرئاسي والحكومة الوطنية الليبيية. لإعادة الاستقرار السياسي والأمن بليبيا. وتحقيق المصالحة بين كافة أفراد الشعب الليبي.