رئيس الشباب السعودي: “بن يطو طلب تجديد عقده مقابل راتب خيالي” !

كشف رئيس الشباب السعودي “أحمد العقيل” أن السبب الرئيسي الذي جعل إدارة الفريق تتخلى عن بن يطو وتفسخ عقده بالتراضي هو مطالبته براتب خيالي لتجديد عقده.

وقال “أحمد العقيل” في تصريح له: “بن يطو كان متبقي له في عقده 9 أشهر وطالب التجديد لثلاث سنوات مقابل راتب خيالي”.

وأضاف: “مجلس إدارة النادي يرى أن تجديد عقد لاعب أجنبي لمدة 3 سنوات هي فترة طويلة جدا بالإضافة الى الراتب الكبير”.

وتابع: “ولذلك تم الطلاق بالتراضي بين اللاعب والفريق ونحن نقدر اللاعب ونحترمه على كل ما قدمه للفريق”.

وأردف: “أي لاعب يتأخر راتبه يرسل الشكوى لأي مجلس إدارة، وتم الجلوس مع اللاعب للحديث عن تأخر الرواتب”.

وختم كلامه: “اللاعب طلب منا التجديد لثلاث سنوات أو فسخ العقد لأن الميركاتو الصيفي أفضل من الشتوي حتى يجد فريق مناسبا له”.