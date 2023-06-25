رئيس الشلف: “بدأنا نفكّر من الآن في منافسة كأس الكاف”

أكد رئيس أولمبي الشلف، وهاب عبد القادر، المتوّج بلقب كأس الجمهورية، بأنه بدأ من الآن يفكر في التحضير للموسم المقبل، الذي سيعرف مشاركة فريقه في منافسة كأس الكاف.

ولدى نزوله ضيفا على التلفزيون العمومي، سئل وهاب، عن المشاركة القارية للشلفاوة، وقال: “بالطبع التتويج بالكأس يجعلنا نفكر من الآن في الموسم المقبل”.

وأضاف في هذا الصدد: “التتويج يجعل الشلف تعود إلى عهدها السابق، وفريقنا كان يضرب به المثل، وحقق نتائج جد إيجابية.. مررنا بفترة فراغ ونتمنى أن تكون هذه نهايتها”.

وفي الختام، وجّه رئيس الشلف، شكرا خاصا إلى كل من ساهم في هذا التتويج، سواء طاقم فني وإداري وطبي واللاعبين، وختم: “مبروك للجوارح”.