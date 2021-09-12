رئيس الكونغو يستقبل لعمامرة وهذا ما تطرقا إليه

استقبل رئيس جمهورية الكونغو، ونيس ساسو نغيسو، ببرازافيل، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة. بصفته المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وحسب بيان الوزارة، فقد بلغ الوزير لعمامرة رسالة أخوية ودية من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون لنظيره الكونغولي.

وأبرز المصدر نفسه أن المباحثات سمحت بإبراز العزم الذي يحذو رئيسا البلدين. بغية بعث ديناميكية جديدة في أواصر الأخوة والتعاون والتضامن التي تجمع البلدين وإرادتهما المشتركة على العمل. امتدادا لالتزامهما الوحدوي الإفريقي لصالح القضايا العادلة واتحاد القارة.

وكان الاستقبال فرصة للتطرق الى الأوضاع السائدة في ليبيا، حيث أطلع الوزير لعمامرة. الرئيس ساسو نغيسو الذي يتولى رئاسة اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا. بالنتائج الرئيسية للاجتماع الوزاري للدول المجاورة لليبيا والمنعقد مؤخرا بالجزائر العاصمة. وكذا بأفق عمل مشترك للبلدين لأجل إنجاح مسار الخروج من الأزمة والمصالحة الوطنية.

كما تم التطرق إلى مسائل السلم والأّمن في إفريقيا، بالخصوص الأوضاع السائدة في فضاء الساحل والصحراء.

وقام لعمامرة أيضا باطلاع الرئيس ساسو نغيسو بالمقترحات التي عرضتها الجزائر على الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي. في إطار أداء عهدته كمنسق للاتحاد الإفريقي حول مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في إفريقيا.

وأعرب ساسو نغيسو عن ارتياحه لجودة العلاقات الثنائية التاريخية المتجذرة في الكفاح المشترك للشعبين الشقيقين، لتصفية الاستعمار في القارة وتحررها.

وكلف الوزير لعمامرة بالتعبير لأخيه الرئيس عبد المجيد تبون عن دعم جمهورية الكونغو الكامل للجهود التي تبذلها الجزائر. لأجل ترقية السلم والمصالحة والاستقرار في إفريقيا عامة وفي منطقة الساحل والصحراء بالخصوص.

كما حيا أيضا التزام الجزائر الثابت في سبيل الحفاظ على الشراكة بين إفريقيا والعالم العربي.