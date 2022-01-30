رئيس الكيان الصهيوني الغاصب يصل إلى أبوظبي عبر الأجواء السعودية

وصل رئيس الكيان الصهيوني يتسحاق هرتسوغ، اليوم الأحد، إلى أبوظبي في أول زيارة رسمية للإمارات.

ووفقا لما أفادته وكالة أهل البيت للأنباء، فقد كان في استقبال رئيس الكيان الصهيوني. وعقيلته ميخال بالمطار وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.

وذكر مكتب رئيس الكيان الصهيوني في بيان له، أن الطائرة التي أقلت هرتسوغ، مرت عبر الأجواء السعودية. كما من المقرر أن يلتقي هرتسوغ ممثلي الجالية اليهودية. و سيفتتح ما يسمى “اليوم الوطني لإسرائيل” في معرض “إكسبو 2020”.

وقبل مغادرته للأراضي الصهيونية، كتب هرتسوغ عبر “تويتر” صباح اليوم: “نشعر بالغبطة لأننا نصنع التاريخ هذا الصباح. أسافر الآن مع زوجتي ميخال لزيارة تاريخية للإمارات”.

وتابع: “تحمل هذه الزيارة بشرى السلام بين الشعوب و لعموم الشرق الأوسط. أتقدم بالشكر الجزيل لولي العهد، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على دعوته التي أعتبرها فرصة لتحول تاريخي”.

ونقلت وسائل إعلام صهيونية عن هيرتسوغ قوله قبيل الزيارة: “أعتقد أن شراكتنا الجديدة الجريئة ستغير الشرق الأوسط وتلهم المنطقة بأكملها. نحن أمة محبة للسلام، و سنعمل معا على توسيع الدائرة التاريخية للسلام لاتفاقيات إبراهيم، وننشئ عالما أفضل وأكثر تسامحا وأمانا لأطفالنا”.

وفي إطار زيارته التي تستغرق يومين، سيعقد هرتسوغ اجتماعات رسمية مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

كما سيزور هرتسوغ معرض “إكسبو” في دبي، و سيلتقي ممثلي قطاع الأعمال الإماراتي، إضافة إلى ممثلي الجالية اليهودية في البلاد.

وتأتي زيارة هرتسوغ بعد أن قام رئيس وزراء الكيان الصهيوني نفتالي بينيت بأول زيارة رسمية له إلى الإمارات في ديسمبر الماضي.

و وقَّع الكيان الصهيوني الغاصب للاراضي الفلسطينية والإمارات، في سبتمبر 2020، اتفاقاً لتطبيع العلاقات في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.