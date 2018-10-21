رئيس اللجنة القانونية: جلسة علنية قريب لإنتخاب رئيس جديد يسير المجلس قريبا

قال جيلاني عمار رئيس لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني ، أن إنتخاب رئيس جديد للغرفة السفلى للبرلمان سيتم خلال الأيام القليلة القادمة.

ومن خلال تصريح صحفي لقناة “النهار”كشف النائب جيلاني، أن إجتماع مكتب المجلس برئاسة النائب الحاج العايب الأكبر سنا قد قرر:

إقرار شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني، مع رفع التجميد على جميع هياكل ونشاطات المجلس، مع إحالة قانون المالية 2019 من أجل النظر والمناقشة.

كما تم تحديد جلسة علنية للنواب من أجل المصادقة وإنتخاب رئيس يسير البرلمان فيما تبقى من العهدة التشريعية الحالية.