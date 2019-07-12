رئيس المجلس الشعبي الوطني يُهنئ عناصر ومدّرب المنتخب الوطني

تقدّم رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، المُنّصب حديثا على رأس البرلمان، بالتهاني للمنتخب الوطني، بمناسبة تأهله للدور النصف من تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2019.

وقال سليمان شنين في رسالة تهنئة:” بمناسبة تأهّلكم إلى الدور النصف النهائي من تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2019، يُسعدني أن أتقدّم إليكم بأسمي الخاص وباسم السيدات والسادة نواب المجلس الشعبي الوطني بأخلص وأصدق التهاني بهذا التأهّل المستحقّ”.

وأضاف شنين: ” حاربتم بجدارة فوق أرضيّة الميدان من أجل إسعاد الشعب الجزائري، الذي كان متتبّعا لكم طيلة مدّة اللقاء”.

“وإنّ الدموع التي انهمرت من أعين العديد منكم أثبتت مدى حبّكم للجزائر، ومدى إصراركم على إدخال الفرحة على قلوب الجزائريين المناصرين لكم”.

مضيفا:” كما كانت دقائق المباراة طويلة، لكنّ الفرحة التي أهديتموها لنا كانت أكبر وأعظم، لقد عكست مباراة اليوم الروح الوطنية، التي تتمتّعون بها، والتي كانت الدافع لكم للفوز بجدارة أمام منافس لم يكن بالسّهل”.

وأضاف شنين في رسالة التهنئة بالقول:” أتمنى لكم المزيد من التألّق والفوز في الأدوار المتبقّية من هذه المنافسة الكروية القارية، وأدعو المولى العلي القدير أن يوفّقكم في بلوغ الدور النهائي وتحقيق أمل كلّ الجزائريين بنيل الكأس،

وختم شنين رسالته :”دامت أفراح الجزائر، والمزيد من النجاحات بمشيئة الله”.