رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني في زيارة إلى الإمارات العربية

توجه رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان اليوم إلى دولة الإمارات العربية في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا.

وأفاد موقع الرئاسة السودانية بأن كان في وداع عبد الفتاح البرهان بمطار الخرطوم الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي وعدد من المسؤولين بالدولة.

وقالت وسائل إعلام سودانية إن رئيس المجلس العسكري الانتقالي سيبحث خلال زيارته، مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان العلاقات الثنانية بين البلدين وتطورات الأوضاع بالسودان.

وتأتي زيارة رئيس المجلس العسكري الانتقالي إلى الإمارات بعد يوم واحد من زيارته إلى القاهرة التي أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وكان نائب رئيس المجلس العسكري، الفريق أول محمد حمدان دقلو، قد زار السعودية وأجرى مباحثات مع ولي العهد محمد بن سلمان.

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