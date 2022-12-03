رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان يستقبل سفيرة النرويج بالجزائر

استقبل رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، سفيرة مملكة النرويج بالجزائر،تريزا لوكن غزيل, التي أدت له زيارة مجاملة.

وحسب ما أفاد به اليوم السبت بيان للمجلس استعرض، زعلاني في مستهل اللقاء, “المهام الدستورية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والخطوط العريضة لبرنامج العمل التي ينتهجها منذ مباشرته لمهامه”.

كما تطرق عبد المجيد زعلاني الى “حرص المجلس في تشكيلته الجديدة على العمل لأداء دوره في ترقية حقوق الإنسان وحمايتها باستعمال الآليات المخولة قانونا ومن خلال التعاون مع مختلف السلطات العمومية”.

اللقاء كان فرصة للتطرق إلى الملفات ذات الإهتمام المشتركبين البلدين والمتعلقة بحقوق الإنسان. خاصة تلك المرتبطة بمكافحة العنف ضد المرأة والعمل على تبوأها المكانة التي تستحقها من خلال وصولها للمناصب القيادية. وكذا بعض المسائل القانونية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان التي وجد فيها الطرفان تقاطعا هاما في المبدأ ووجهات النظر.

وأعربت السفيرة عن “التزامها بالعمل من أجل علاقات ثنائية متميزة بين مملكة النرويج والجزائر في الشق المتعلق بحقوق الإنسان من خلال المشاورات وتبادل التجارب بين الطرفين”.