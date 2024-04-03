رئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات يستقبل السفير اليوناني

استقبل رئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، محمد الطاهر عبادلية، بالجزائر العاصمة، كل من سفير اليونان بالجزائر، وجيوس زاكاريوداكيس، ومديرة بلدان أوروبا الغربية، بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, صبرينة قاسي باي.

وأوضح بيان للمجلس، أن هدف هذا اللقاء هو التباحث حول سبل التعاون وآفاق التبادل التقني. في مواضيع الابتكار والتكنولوجيات وكذا تطوير التعاون مع المجلس الوطني للبحث والتكنولوجيات والابتكار باليونان.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور