رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار يراسل جراد حول الفئة المنتهية عقودهم (PID+DAIS)

راسل رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار، قوادري قادة، الوزير الأول عبد العزيز جراد فيما يخص الفئة المنتهية عقودهم (pid+dais).
وجاء في نص المراسلة:” أنه تم اليوم الإثنين، عقد لقاء بين ممثلي الفئة المنتهية عقودهم (pid+dais)مع أعضاء مكتب المجموعة البرلمانية بمقر كلتة المجلس الشعبي الوطني تحت إشراف رئيسها.
وقد تطرق الإجتماع إلى مايلي:
-المطالبة بتجديد العقود المنتهية وتمديدها وتحويلها إلى مديرية التشغيل كما كان الشأن مع العقود السارية.
-المطالبة بإلحاح على إلغاء شرط السن.
-المطالبة بالإستفادة بنفس الراتب الخاص بفئات الإدماج المهني الأخرى.
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