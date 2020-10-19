رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار يراسل جراد حول الفئة المنتهية عقودهم (PID+DAIS)

راسل رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار، قوادري قادة، الوزير الأول عبد العزيز جراد فيما يخص الفئة المنتهية عقودهم (pid+dais).

وجاء في نص المراسلة:” أنه تم اليوم الإثنين، عقد لقاء بين ممثلي الفئة المنتهية عقودهم (pid+dais)مع أعضاء مكتب المجموعة البرلمانية بمقر كلتة المجلس الشعبي الوطني تحت إشراف رئيسها.

وقد تطرق الإجتماع إلى مايلي:

-المطالبة بتجديد العقود المنتهية وتمديدها وتحويلها إلى مديرية التشغيل كما كان الشأن مع العقود السارية.

-المطالبة بإلحاح على إلغاء شرط السن.

-المطالبة بالإستفادة بنفس الراتب الخاص بفئات الإدماج المهني الأخرى.