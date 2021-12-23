رئيس المحكمة العليا: مطالبون برفع التحدي لبناء قضاء مستقل

طالب رئيس المحكمة العليا طاهر ماموني، اليوم الخميس القضاة برفع التحدي لبناء قضاء مستقل وهذا لإرساء دولة الحق والقانون.

و في هذا السياق قال ماموني خلال يوم دراسي حول “تسبيب الأحكام القضائية” بالمدرسة العليا للقضاء في القليعة

أن العمل القضائي كله مبني على التسبب بصريح النص مثل الأعمال الولائية، وتتعلق خصيصا بمؤهلات القاضي والقوانين المنظمة لمهنة القضاة وعليه أن يصدر حكمه بدون تفسير او شك يدعو للنقض.

كما أن المسؤول الأول على مشروعية الحكم والقرار هو القاضي، فلابد ان يخضع للأحكام والمبادئ والأسس.

ومنها التسبب الذي يتطلب منهجية وقاوعد معينة ليسهل على كل واحد من اطلع على القرار فهمه.

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