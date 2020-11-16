رئيس النمسا: الوضع حرج للغاية ولا بديل عن الحجر التام

أكد الرئيس النمساوي، الكسندر فان دير بيلين، أن الوضع في المستشفيات حرج ومتوتر للغاية.

وقال الرئيس النمساوي، اليوم الاثنين، بمناسبة بدء الاغلاق العام في البلاد، غدا الثلاثاء، إنه لسوء الحظ أصبح الإغلاق الصارم ضروريًا.

وأضاف الرئيس فان دير بيلين، أنه يتعين تقليل الاتصالات الاجتماعية والعائلية بشكل كبير.

وأوضح أن الاجراء ضروري، حتى لا يضطر الاطباء لاختيار من الذي يحصل على سرير بالعناية المركزة ومن لا يحصل ؟

وناشد المواطنين لإظهار التضامن والالتزام بجميع التدابير الوقائية اللازمة، مضيفا أنه يجب أن نعمل معا حتى نتجاوز هذه الأزمة الصحية جيدًا.

واعرب عن شكره لجميع الأطباء وممرضات العناية المركزة وجميع العاملين بالمستشفيات الذين يبذلون حاليًا كل ما في وسعهم لإنقاذ الأرواح.