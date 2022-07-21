رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي يقدم استقالته

قدم رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، استقالة حكومته إلى الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا صباح اليوم الخميس.

وأعلنت الرئاسة الإيطالية الخميس أن رئيس الوزراء ماريو دراغي قدم استقالته إلى الرئيس سيرجيو ماتاريلا الذي طلب منه البقاء في منصبه لتصريف الأعمال.

وما زالت الحكومة قائمة لإدارة الشؤون الجارية، حسبما أعلنت الرئاسة الإيطالية في بيان صحفي.

وكان دراغي قد تولى رئاسة حكومة “وحدة وطنية” في مطلع العام 2021 مهمتها التصدي للجائحة والأزمة الاقتصادية التي نجمت عنها. لكنه قدم في 14 جويلية استقالته لماتاريلا الذي سارع لرفضها.

وقد حل رئيس الحكومة الإيطالية ماريو دراغي، الاثنين الماضي بالجزائر، في آخر مهمة له قبل استقالته. للمشاركة في اجتماع اللجنة المشتركة العليا، مناصفة مع الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن.

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