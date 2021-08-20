رئيس الوزراء البريطاني: سنعمل مع طالبان اذا اقتضى الأمر

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، إن بلاده ملتزمة تجاه أفغانستان، وستقوم بالعمل مع حركة طالبان إذا لزم الأمر.

وأضاف ذات المتحدث في كلمة جمعته مع وسائل الإعلام، أن الوضع يتحسن قليلا في مطار كابل، موضحا بأن إجراءات إجلاء الرعايا البريطانيين واللاجئين الأفغان تسير بشكل جيد وبمعدل ألف شخص يوميا.

وطمأن رئيس الوزراء البريطاني الناس على أن جهود بلده السياسية والدبلوماسية للتوصل إلى حل في أفغانستان ستستمر، كما أن لندن ستحكم على نظام “طالبان” بناءً على أفعالها وليس على أقوالها.