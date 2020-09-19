رئيس الوزراء البريطاني: لا مفر من موجة ثانية لجائحة كورونا

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إنّ الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد في بلاده أمر لا مفر منه.

وأكد جونسون، في مؤتمر صحفي له أمس الجمعة، إن حكومته تدرس كل الإجراءات المحتملة بينها إغلاق جديد.

وأورد رئيس الوزراء: “نتابع بدقة كبيرة انتشار الجائحة في بضعة أيام ماضية، ونرى الآن قدوم موجة ثانية ولا مفر من مواجهتنا لها”.

وأضاف جونسون: “سنكون مضطرين إلى اتخاذ إجراءات إضافية في حال استمرار انتشار المرض، ننوي أن نبقي كل السيناريوهات قيد الدراسة”.

وعرفت بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة، ارتفاع في عدد الإصابات اليومية بالفيروس التاجي.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية أمس الجمعة، عن تسجيلها 4322 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، في أعلى حصيلة يومية للحالات منذ ماي.