رئيس الوزراء المالي يستقيل رفقة حكومته

أخبار العالم
  • -
  • 0
رئيس الوزراء المالي يستقيل رفقة حكومته
بقلم حكيم ش

قدّم رئيس وزراء مالي سومايلو بوبيي مايغا،أمس الخميس، إستقالته إلى رئيس البلاد إبراهيم بوبكر كيتا الذي قبلها حسب بيان للرئاسة.

و تأتي إستقالة مايغا الذي تولى المنصب طيلة حوالي 16 شهرا قبل ساعات من مناقشة الجمعية الوطنية
مذكرة حجب الثقة من الحكومة قدمها نواب من معارضة و ايضا من الأغلبية، وفق ذات المصدر .
وأوضحت الرئاسة أن مايغا قدم إستقالته وكذا إستقالة وزرائه،التي قبلها الرئيس و شكره على وفائه و حسه الرفيع بالواجب.
وحسب البيان سيتم تعيين رئيس وزراء جديد قريبا جدا وتشكيل حكومة جديدة بعد إستشارة كل القوى السياسية من الأغلبية و المعارضة.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com