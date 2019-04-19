رئيس الوزراء المالي يستقيل رفقة حكومته

قدّم رئيس وزراء مالي سومايلو بوبيي مايغا،أمس الخميس، إستقالته إلى رئيس البلاد إبراهيم بوبكر كيتا الذي قبلها حسب بيان للرئاسة.

و تأتي إستقالة مايغا الذي تولى المنصب طيلة حوالي 16 شهرا قبل ساعات من مناقشة الجمعية الوطنية

مذكرة حجب الثقة من الحكومة قدمها نواب من معارضة و ايضا من الأغلبية، وفق ذات المصدر .

وأوضحت الرئاسة أن مايغا قدم إستقالته وكذا إستقالة وزرائه،التي قبلها الرئيس و شكره على وفائه و حسه الرفيع بالواجب.

وحسب البيان سيتم تعيين رئيس وزراء جديد قريبا جدا وتشكيل حكومة جديدة بعد إستشارة كل القوى السياسية من الأغلبية و المعارضة.