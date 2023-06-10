رئيس بريست: “بلايلي لم يحترم قيم النادي وسليماني فشل رغم انضباطه”

تحدث رئيس نادي بريست الفرنسي، دينيس لو سانت، عن قضية رحيل الثنائي الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، وإسلام سليماني عن الفريق.

وفي حوار مطوّل خص به موقع “واست فرانس”، نشر منه موقع “بوت فوتبال كلوب” الفرنسي، مقتطفا صغيرا، قال رئيس بريست: “لاعبان غادرا هذا الموسم، الأول بلايلي، لأنه لم يقاسمنا قيم النادي، وكان يجب أن يرحل سريعا لأن سلوكه لا يناسبنا”.

مضيفا في السياق ذاته: “الثاني لأنه لم ينجح (سليماني) رغم أنه يملك مؤهلات كبيرة.. لقد كان حاضرا في غرف تغيير الملابس. وكان مثاليا بالرغم من فشله فوق أرضية الميدان”.

وكان بلايلي قد غادر بريست. شهر أوكتوبر الماضي، ليلتحق بنادي أجاكسيو في الميركاتو الشتوي، قبل أن يغادر سليماني النادي خلال ذات الفترة نحو أندرلخت البلجيكي.