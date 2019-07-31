رئيس بعثة الحج: “لاوجود لحجاج دون إقامة.. وسنُعوض الحجاج الذين ضاعت منهم أموالهم”

قال رئيس بعثة الحج بمكة الشيخ محمد، أن عدد الحجاج الموجودين بالبقاع المقدسة بلغ أكثر من 12 ألف حاج، وتم إسكانهم جميعا.

مشيرا إلى أنه تم إسكانهم في ظروف مواتية نافيا وجود حجاج جزائريين دون إقامة.

وأضاف في تصريح للإذاعة، أنه لم يتم تسجيل حالات عالقة أو مريضة بالمصلحة أو بمستشفيات السعودية.

مفيدا بأنه تم إسكان كل الحجاج الذين توافدو عغلى البقاع المقدسة لحد الساعة، باستثناء حالة فندق منار الإيمان مع وكالة خاصة.

نافيا وجود الحجاج خارج الفنادق مؤكدا أنه كلام غير صحيح ولا أصل له من الصواب.

مشيرا إلى أن التحدي اليوم هو إنجاح المشاعر من خلال مخطط ميداني وتنسيق مستمر مع سلطات السعودية حيث سيتم تنظيم إجتماع هذا الخميس لضبط الأمور.

وعن الصعوبات التي يشتكي منها الحجاج وأهمها بُعد الفنادق عن الحرم المكي، إعتبر أن المسألة ليست قضية بعد.

بقدر ماهي قضية كبر السن.

أما فيما تعلق بضياع أموال بعض الحجاج، أكد ذات المتحدث، أنه تم تسجيل حالات قليلة والبعثة تتكفل بالتعويض دون شرط الشهود، وذلك راجع لثقتنا في حجاجنا الميامين.