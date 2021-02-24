رئيس بلدية “الڤلتة الزرقاء” في سطيف أمام قاضي التحقيق في قضية فساد رياضي!

متهم بترتيب نتائج مباراة في دوري القسم الولائي

“المير” متهم بعدم تسخير سيارة إسعاف للفوز على البساط في مقابلة كرة القدم

استمع، نهار أول أمس، قاضي المحكمة الابتدائية في سطيف، إلى رئيس المجلس الشعبي الحالي لبلدية “الڤلتة الزرقاء”، المتابع بتهم جنحة سوء استغلال الوظيفة وسوء التسيير والتحيّز لفريق رياضي.

القضية تعود إلى سنة 2018 وعالجتها فرقة الأبحاث للدرك الوطني، بعد شكوى من رئيس فريق نادي رياضي في سطيف، تفيد بأن رئيس المجلس الشعبي البلدي لم يسخّر سيارة إسعاف أثناء مقابلة في كرة القدم بين فريق “شيخ العيفة” ونادي “هلال الڤلتة الزرقاء” اللذان يلعبان في القسم الولائي، الأمر الذي كبّد فريق “هلال الڤلتة الزرقاء” خسارة وتحقيق فوز على البساط لفريق “شيخ العيفة”، والذي استفاد من ثلاث نقاط من دون إجراء المقابلة، وبالتالي ضمن الصعود على حساب فريق “نادي هلال سطيف”، كون هذه المقابلة التي كان تاريخها في 24 أفريل 2019 حاسمة بين الفريقين الجارين، وهي التي تضمن صعود إحدى الفريقين لبلدية سطيف، ففي حالة ربح أو تعادل فريق “هلال الڤلتة الزرقاء” مع فريق “شيخ العيفة”، يضمن الصعود فريق “نادي هلال سطيف”، وفي حالة خسارة فريق “هلال الڤتلة الزرقاء” مع “شيخ العيفة”، يضمن هذا الأخير الصعود، حيث كانت المكيدة بعدم تسخير سيارة الإسعاف، وبالتالي ضمان فريق “شيخ العيفة” ثلاث نقاط وفوزا على البساط مع فريق “هلال الڤلتة الزرقاء” والصعود إلى قسم أعلى.

رئيس المجلس الشعبي البلدي، أكد أمام الضبطية القضائية، أنه تلقى مراسلة من فريق “هلال الڤلتة الزرقاء” لتسخير سيارة الإسعاف، وسلمها لموظفة الأمانة في ديوان رئيس المجلس الشعبي البلدي لتسليمها إلى مندوب الأمن بالبلدية لتحرير التسخيرة وتسخير سيارة الإسعاف أثناء المقابلة الحاسمة والفاصلة، لكن الموظفة في أمانة رئيس المجلس الشعبي البلدي، أكدت أنها لم تتلقَ أي مراسلة من “المير” لتسلمها إلى مندوب الأمن، وهو ما أكده مندوب الأمن بالبلدية، الذي قال إنه لم يتلقَ أي رسالة تفيد تسخيرة سيارة الإسعاف في الملعب البلدي، كما تم الاستماع لمسؤلي الناديين، وأكد رئيس نادي فريق “هلال سطيف”، أن فريقه خسر الصعود إلى قسم أعلى بسبب عدم حضور سيارة الإسعاف وفوز على البساط لفريق “شيخ العيفة” وضمانه الصعود على حساب فريقه، كما أكد أن طلب التسخيرة تم إرساله إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي، حيث حاول “المير” التملص من المسؤولية الجزائية أمام قاضي التحقيق، بأن مندوب الأمن هو من يحرر التسخيرة بناءً على طلب نادي الفريق، في حين، أوضح مندوب الأمن، بأنه لم يتلقَ أي طلب عن هذه التسخيرة، وأما كل هذه التصريحات، من المنتظر إحالة الملف على جلسة المحاكمة خلال الأيام القليلة القادمة.