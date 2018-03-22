رئيس بيرو بابلو كوتشينسكي يقدم استقالته على خلفية فضيحة فساد

قدم رئيس بيرو بابلو كوتشينسكي استقالته إلى الكونغرس، قبل تصويت البرلمان على إقصائه من منصبه بسبب تهم الفساد الموجهة له.

ونقل عن مصادر حكومية بأن كوتشينسكي ينوي الإعلان عن استقالته رسميا في خطاب موجهة إلى المواطنين في وقت لاحق.

وكانت المعارضة تعتزم التصويت على إقصاء الرئيس كوتشينسكي من منصبه اليوم الخميس.

وأعلنت عن محاولات لتقديم رشاوى للبرلمانيين للتأثير على نتائج التصويت.

وفي ديسمبر الماضي حاول الكونغرس إقصاء كوتشينسكي من منصبه، على خلفية فضيحة فساد.

وحصول شركات مرتبطة به على مبالغ مالية تقدر بـ 4.8 ملايين دولار، من شركة “أوديبريخت” البرازيلية بصورة غير شرعية.

ولم يبلغ آنذاك عدد الأصوات حد النصاب من أجل حجب الثقة عنه.

يذكر، أن كوتشينسكي 79 عاما هو مصرفي سابق، وعمل في الولايات المتحدة في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي.

وشغل في بيرو منصب وزير الطاقة والمناجم 1980 – 1982، ووزير الاقتصاد والمالية 2001 – 2002، 2004 – 2005.

ورئيس الوزراء 2005 – 2006، قبل انتخابه رئيسا للبلاد في عام 2016.