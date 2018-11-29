رئيس تحرير بقناة “النهار”: يجب إعطاء صلاحيات أوسع للأميار  

قال محمد عصماني صحفي ورئيس تحرير بقناة “النهار”، إنّ قضية التنمية المحلية مطروحة على أعلى المستويات وبأكبر دول العالم.

ويرى محمد عصماني، أنّه يجب إعطاء صلاحيات أكبر للمنتخبين المحليين من أجل تجسيد المشاريع التنموية.

مضيفا أنّ الأميار لا يزالون يطرحون مسألة محدودية الصلاحيات المقدمة لهم، والتي تقف حاجزا أمام تجسيد العديد من المشاريع.

خاصة فيما يخص خلق الثروة وتحقيق التنمية المستدامة.

داعيًا إلى ضرورة إعطاء الحكومة ثقة أكبر للمنتخب المحلي باعتباره الأقرب للمواطن .

كما دعا المتحدث إلى ضرورة مراعاة شروط إختيار المنتخبين المحليين، والتركيز على مستواهم التعليمي والثقافي بما يواكب التطورات.