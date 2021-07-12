رئيس تونس يتلقّى الجرعة الأولى من لقاح كوفيد 19

تلقّى رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، اليوم الإثنين بمركز التلقيح المحلّي بحي الرفاهة بالمنيهلة. الجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس كورونا.

وأثنى رئيس الدولة التونسي على الجهود الدؤوبة التي تبذلها يوميا الإطارات الطبية وشبه الطبية في كامل تراب الجمهورية. من أجل التصدّي لجائحة كوفيد-19. وأعرب عن إيمانه الثابت بأن تونس قادرة على تجاوز هذا الظرف الوبائي الدقيق. بفضل العزيمة القوية والإرادة الثابتة لكل التونسيين والتونسيات.

وبيّن رئيس الجمهورية التونسي بأنه مدرك تماما لحجم الضغوط التي تواجهها مختلف المستشفيات والهياكل الصحية في تونس. بسبب الانتشار السريع للفيروس وارتفاع عدد المصابين والمتوفّين ومحدودية الموارد البشرية واللوجستية.

وأكّد، بالمناسبة، التزام الدولة التونسية بمواصلة التحرّك من أجل توفير التلاقيح ومختلف التجهيزات والمستلزمات الطبية الضرورية. كما جدّد رئيس الدولة التونسي الدعوة إلى التقيّد بالإجراءات العلمية والبروتوكولات الصحية لمحاصرة هذه الجائحة والسيطرة عليها.