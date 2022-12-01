رئيس جمهورية النيجر يستقبل أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية ” الجزائر – النيجر”

استقبل رئيس جمهورية النيجر، محمد بازوم، في العاصمة “نيامي” النائب بوجمعة زناني رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة “الجزائر –النيجر”. والوفد المرافق له وقد جرى هذا اللقاء بحضور سفير الجزائر لدى النيجر مهدي بيخدا.

وأعرب الرئيس بازوم خلال هذا اللقاء عن سعادته بهذه الزيارة. وجدد رغبته في تطوير علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات لاسيما منها الاجتماعية والاقتصادية وركز بشكل خاص على الجانب الأمني.

وبالمناسبة، أكد رئيس جمهورية النيجر أن هذه الزيارة من شأنها أن توطد التقارب بين برلماني البلدين. الذين يلعبون دورا كبيرا في تطوير العلاقات الثنائية. داعيا في ذات السياق إلى برمجة زيارات دورية لتعزيز التعاون مع الجزائر التي تعتبر بوابة الوصول لمنطقة البحر الأبيض المتوسط.

عقب ذلك، برمج للوفد زيارة إلى المحطات الرسمية للمولدات الكهربائية ومشاريع لمحطات ألواح الطاقة الشمسية. بقدرة إنتاج تصل 30 ميغاواط أنجزت بمعايير دولية. في إطار سعي النيجر للحصول على إمدادات الكهرباء من الطاقة النظيفة لتلبية طلب المستهلكين والمنازل والصناعات المختلفة.

يشار إلى أن جمهورية النيجر تسعى أيضا لإنشاء محطة شمسية أخرى، بقدرة 50 ميغاواط. بالقرب من العاصمة نيامي، وذلك ضمن برنامج لتوسيع نطاق استغلال الطاقة الشمسية التابع لمجموعة البنك الدولي.

يجدر التذكير بأن أعضاء المجموعة الصداقة البرلمانية كانوا حلوا بجمهورية النيجر يوم الاثنين 28 نوفمبر المنقضي. في إطار زيارة تستغرق ستة أيام.