رئيس جمهورية النيجر يستقبل بلجود وعرقاب

إستقبل رئيس جمهورية النيجر محمد بازوم اليوم الأربعاء، وزيري الداخلية كمال بلجود، والطاقة والمناجم محمد عرقاب.

وشرع الوزيران يوم أمس الثلاثاء، في زيارة رسمية إلى النيجر، تندرج ضمن مساعي تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

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