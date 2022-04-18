رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة يصل إلى الجزائر

كشف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، عن المحادثات التي جمعتهه برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والتي مست عدة مجالات تهم البلدين.

وأضاف عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية السنة الفارطة تحديدا في 30 ماي 2021، أنه تم التطرق إلى التنسيق والتعاون الأمني ومحاربة الجريمة العابرة وتأمين وحماية الحدود المشتركة. ومجابهة التحديات التي تحيط بالبلدين. بالإضافة كذلك إلى مطالبة المجتمع الدولي للتصدي إلى القوات والمرتزقة التي تتواجد في الصحراء الكبيرة.

كما أكد ، على دور الجزائر المهم والمحوري في تعزيز المصالحة الليبية. واستكمال مسار الحل السياسي باعتباره السبيل الوحيد الكفيل بضمان سيادة الدولة الليبية ووحدتها الترابية.

وفي المجال الإقتصادي، كشف نفس المتحدث، عن رغبة البلدين في زيادة التبادل التجاري. وذلك من خلال فتح المجال الجوي و منافذ أخرى يمكن فتحها.