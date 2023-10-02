رئيس خنشلة يوضح بخصوص مستقبل الغاني “ماكسويل باكو”

خرجت إدارة نادي اتحاد خنشلة، على لسان رئيسها، بوكرومة وليد، عن صمتها للرد على الإشاعات التي تلاحق نجم الفريق، الغاني ماكسويل باكو.

وروجت بعض الأطراف، في الفترة الماضية لاتفاق رسمي بين مسؤولي “السيسكاوة” ونظرائهم من مولودية الجزائر، بخصوص استفادة الأخير من خدمات باكو مستقبلا.

ونشرت إدارة خنشلة، اليوم الاثنين، بيانا توضيحيا. فنّدت من خلاله هذه الإشاعات وجاء فيه: “رئيس النادي “بوكرومة وليد” يفند جميع الادعاءات حول الاتفاق مع أي فريق. حول اللاعب الغاني .ماكسويل باكو”

كما أبرز ذات المصدر، بأن اللاعب الغاني، مرتبط مع اتحاد خنشلة لموسم آخر، وسيبقى في الفريق.

مشيرا في المقابل، بأن الإدارة تتواجد في مفاوضات متقدمة لتمديد عقد اللاعب لموسم آخر مع الفريق.