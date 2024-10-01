رئيس زامبيا: فوز الرئيس تبون يعكس ثقة الشعب في قيادته وخبرته وقدراته وبصيرته

بعث رئيس جمهورية زامبيا هاكيندي هيشيليما، برسالة تهنئة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وجاء في نص الرسالة “فخامة الرئيس.. يسرني أيما سرور أن أتقدم إليكم باسم حكومة وشعب زامبيا وأصالة عن نفسي، بأحرّ التهاني. بمناسبة إعادة انتخابكم رئيساً للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”.

وأضاف “إن فوزكم يعكس الثقة التي وضعها الشعب الجزائري في قيادتكم وخبرتكم وقدراتكم وبصيرتكم. كما لا يفوتني التنويه بإسهام والتزام بلدكم القيّم في مجلس الأمن بقضايا السلم والأمن الدوليّين”.

وأعرب رئيس زامبيا عن تقديريه للمساعدة التي تقدمها الجزائر لزامبيا في ميدان التربية. متطلعا لمواصلة التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وسبل تعزيز علاقات الأخوة، بما ينفع الشعبين.