رئيس سبورتينغ لشبونة يتهجم على براهيمي!

تعرض الدولي الجزائري، ياسين براهيمي لإنتقادات لاذعة من “برونو دي كارفالو” رئيس “سبورتينغ لشبونة” بعد مُباراة “بورتو”” مُباراة كأس الرابطة.

وإعتبر الإداري البرتغالي بأن نجم “التنانين” تحصل على مُحاباة من طرف الحكم الذي كان من المُفترض أن يطرده بالبطاقة الحمراء.

وصرح “دي كارفالو” من على حسابه الرسمي في “فايسبوك” :”فزنا بالمُباراة ولكننا ضيعنا خدمات لاعب بسبب تدخل خشن من براهيمي”.

وكان صاحب المُراوغات السحرية قد إتهم سابقا بأنه يتحصل على مُعاملة خاصة من حُكام المُباريات وهذا من طرف مُسيري “بنفيكا”.