رئيس شباب بلوزداد يقدم اعتذاره للأنصار

قدّمت إدارة شباب بلوزداد برئاسة مهدي رابحي رسالة اعتذار للأنصار الذين لم يتمكنّوا الفرصة في التنقل إلى عنابة لمساندة اللاعبين.

كما أكّدت إدارة الرئيس رابحي أنها اتخذت جميع الاجراءات ضد المتسبّبين في تعطّل خطة طرق تنقل الأنصار إلى عنابة كذلك.

إلى جانب ذلك، تقدّمت إدارة السياربي بجزيل الشكر إلى السلطات المحلية في عنابة على رأسهم الوالي جمال الدين بريمي وعناصر الدرك الوطني والشرطة بالإضافة إلى المسؤولين عن قطاع الرياضة.

وفي الاخير، قدّمت إدارة الفريق جزيل الشكر للأنصار الذي ساندوا رفقاء بوشار الذي عادوا بنقاط ثمينة أمام المريخ السوداني.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption