رئيس فرنسا يشدد على منع إيران إمتلاك السلاح النووي

قال الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، أنّ فرنسا لن تسمح بحصول إيران على السلاح النووي وأن تبقى من دون أسلحة من هذا النوع.

وخلال خطاب ألقاه أمام الكونغرس الأمريكي، ذكر ماكرون أنّ فرنسا ستبقى دائما متشددة مع الدول التي تريد الحصول على القدرات النووية.

وأشار، إلى أنه يرفض حصول النظام الإيراني على أي سلاح لا اليوم ولا الخمس سنوات ولا العشر سنوات المقبلة.

وقال ماكرون إنه إتفق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حل أكثر شمولية للمشاكل محل القلق.

وأكد أنه سيركز على مراقبة أنشطة الأسلحة البالستية التي أصبحت تشكل خطرا على الدول الحليفة للولايات المتحدة وفرنسا في المنطقة.

كما شدّد على ضرورة إحتواء تدخلات النظام الإيراني في منطقة الشرق الأوسط خاصة، سوريا والعراق ولبنان وبدرجة أكثر في سوريا.