رئيس كوبا يقوم بزيارة إلى جامع الجزائر

أدى رئيس جمهورية كوبا، ميغيل دياز كانيل برموديز، اليوم الجمعة، زيارة إلى جامع الجزائر.

وقد وصل مساء الأربعاء، إلى مطار الجزائر الدولي هواري بومدين في زيارة عمل وصداقة للجزائر.

وحسب بيان مصالح الوزارة الأولى كان في إستقبال رئيس جمهورية كوبا لدى وصوله إلى مطار الجزائر الدولي الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان. وبحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة, وأعضاء من الحكومة.

كما تشكل زيارة الرئيس الكوبي إلى الجزائر سانحة لتجسيد الإرادة السياسية المشتركة في تعزيز التعاون الاقتصادي. واستغلال فرص الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية على غرار الفلاحة والصناعات-الزراعية والأدوية والتجهيزات الطبية, بالإضافة إلى السياحة.

ولا يعكس حجم المبادلات التجارية, الذي يغلب عليه تصدير المحروقات الجزائرية, واقع العلاقات السياسية المتينة. وآمال ترقيتها إلى آفاق أرحب بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين.

وبالمقابل, فإن التعاون في المجال الصحي شهد طفرة نوعية, تسعى الحكومتان الجزائرية والكوبية إلى تعزيزها من خلال التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارتي الصحة بالبلدين خلال الاجتماع القادم رفيع المستوى في يناير 2023 بجمهورية كوبا.